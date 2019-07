Kurtyka: we wrześniu w Warszawie światowe forum elektromobilności

We wrześniu w Warszawie odbędzie się światowe forum eletromobilności - zapowiedział w środę wiceminister środowiska Michał Kurtyka. Dodał, że Global E-mobility Forum będzie "największym i najbardziej znaczącym miejscem do dyskusji o elektromobilności".

Kurtyka przypomniał, że podczas ubiegłorocznego COP 24, które odbyło się w Katowicach, Polska zgłosiła trzy inicjatywy m.in. dotyczące rozwoju elektromobilności, sprawiedliwej transformacji i kwestii lasów.



"Jeśli chodzi elektromobilność, pod auspicjami premiera Mateusz Morawieckiego i w obecności sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, zbudowaliśmy największą na świecie koalicję państw popierających aktywny rozwój elektromobilności" - powiedział. Dodał, że do paktu należą 43 kraje i ponad połowa ludności świata oraz organizacje i firmy; do tej pory do paktu przystąpiło 1200 firm.



Jak zaznaczył, Global E-mobility Forum będzie pierwszym spotkaniem w Polsce dedykowanym elektromobilności realizowanej na taką skalę. Forum ma przyspieszyć - jak mówił - przepływ pomysłów i rozwiązań pomiędzy partnerami deklaracji „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”.



"Chcielibyśmy, żeby to było największe i najbardziej znaczące forum do dyskusji o elektromobilności, oparte o rosnącą rolę polskiego przemysłu, jeśli chodzi o rozwój elektromobilności" - powiedział.



Podkreślił, że już dzisiaj Polska jest największym w Europie producentem i eksporterem autobusów elektrycznych. "Mamy świadomość, że to od transportu publicznego zaczyna się prawdziwa rewolucja elektromobilna" - dodał Kurtyka.



Wiceminister środowiska mówił też o atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych do inwestowania w przemysł elektromobilny. Dodał, że elektromobilność wymaga promowania tej idei i taka promocja odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 września tego roku.