Kwieciński dla „Rz”: szeroki front dla startupów

Luksemburg jest zainteresowany współpracą z polskimi startupami, a pomóc w tym chce polski rząd – powiedział wtorkowej „Rzeczpospolitej” minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Polskie młode firmy działające w branży fintech zaprezentowały się w Luksemburgu, gdzie Polsko-Luksemburska Izba Handlowa zorganizowały konferencję, której celem było ułatwienie kontaktów pomiędzy polskimi startupami a luksemburskim rynkiem. Przedstawiciele startupów mieli podczas konferencji okazję, aby spotkać się w ministrem Kwiecińskim. Minister obiecał tam przedsiębiorcom pomoc. „Jeżeli możemy państwu w jakikolwiek sposób pomóc, np. przez promocję branży fintech w jakichkolwiek instytucjach, to proszę o informację, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dla firm fintechowych najważniejsze jest wejście na rynek” – mówił podczas spotkania.



Pytany przez „Rz”, dlaczego tak wiele startupów działa w branży fintech, stwierdził, że mocna pozycja Polski w tym sektorze wynika z tego, jak wiele nam się udało w trakcie transformacji i jak wielkiego dokonaliśmy skoku i zmiany. Dodał, że dokonali tego nasi eksperci i innowatorzy. „Oczywiście wtedy – na początku lat 90. ubiegłego wieku – dzięki wsparciu kapitału bankowego i to najczęściej o pochodzeniu zagranicznym. Poza tym od lat mamy bardzo dobrych specjalistów IT. I to takich, którzy mają wykształcenie techniczne i matematyczne. To są najbardziej kreatywni ludzie w wymyślaniu nowoczesnych technologii” – powiedział dziennikowi minister.



Kwieciński odniósł się również do pytania, czy rząd stosuje instrumenty, które mogą pomóc takim firm. „Tak, jest to możliwe” – powiedział. Jak dodał, „w świecie cyfrowym, w świecie przechowywania danych w chmurach, jest możliwe prowadzenie takiej działalności z Polski. Ale przejęcia przez światowe koncerny wciąż będą możliwe”.



„My możemy pomóc startupom w wejściu na rynek, by się na nim utrzymały. Będzie to możliwe, jeśli pomożemy młodym firmom zdobyć pierwsze kontrakty i pieniądze u nas w kraju. Jeśli tego nie będzie, firmy będą uciekać zagranicę” – ocenił Kwieciński.



Wartość polskiego sektora fintech to około 860 mln dolarów w skali roku. Polska jest liderem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.