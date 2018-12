Kwieciński: Rada Dostępności na wspomóc nas w realizacji programu Dostępność Plus

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w czwartek zarządzenie powołujące do życia Radę Dostępności. Ma ona wspierać resort w realizacji programu Dostępność Plus.

"Formalizujemy współpracę rządu z ekspertami i organizacjami pozarządowym, które do tej pory bardzo silnie nas wpierały w tworzeniu rozwiązań, mających poprawić dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością - powiedział w czwartek minister Jerzy Kwieciński, podpisując rozporządzenie powołujące Radę. Docelowo w jej skład ma wejść 50 specjalistów.



"Inspiracją do powołania Rady Dostępności była amerykańska Access Board, która wypracowuje najlepsze rozwiązania na rzecz dostępności w różnych obszarach – służbie zdrowia, szkołach, urzędach, hotelach i wielu innych" - wyjaśnił.



Zapowiedział, że zaprosi do współpracy ekspertów od polityk publicznych oraz reprezentantów środowisk osób z niepełnosprawnościami i seniorów. "Planujemy powołać pierwszych członków już w styczniu" – zaznaczył.



Członków rady będzie powoływał Minister Inwestycji i Rozwoju, ale o wskazanie kandydatów będzie mógł poprosić np. Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Krajową Izbę Gospodarczą, prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych.



"Chcemy też, by pracowali z nami przedsiębiorcy. W drugim kwartale 2019 roku będziemy uruchamiać konkursy, w których będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje w dostępne produkty i usługi" - powiedział Kwieciński.



Rada będzie spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Na razie podstawą do jej działania jest zarządzenie ministra, ale - w skierowanym w czwartek do konsultacji projekcie ustawy - są przepisy dotyczące działania Rady. Oznacza to, że w przyszłości przepisy dotyczące działalności Rady będzie regulowała ustawa.