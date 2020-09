Gigant rynku materiałów budowlanych, koncern LafargeHolcim deklaruje dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do 2030 r., informuje Reuters.

Szwajcarski potentat zapowiedział, że chce ograniczyć ilość COz wytwarzanego na każda tonę produkowanego cementu o 21 proc. w ramach globalnego celu ograniczenia zmiany temperatury do 1,5 stopni Celsjusza.

Koncern zamierza zmniejszyć emisję CO2 na każdą tonę cementu do 475 kg, w porównaniu z poprzednim celem, który wynosił 520 kg. W zeszłym roku było to 561 kg, co odpowiada około 120 mln ton C02.

Z pewnością poziom emisji dwutlenku węgla staje się coraz ważniejszym tematem dla inwestorów - powiedział Magali Anderson, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w LafargeHolcim.

Największy na świecie producent cementu powiedział, że zwiększy użycie produkowanych przez siebie cementów niskoemisyjnych i neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Będzie ponownie wykorzystywać 100 mln ton odpadów do ogrzewania swoich pieców, a także zwiększy ilość materiałów pochodzących z recyklingu w cementach.