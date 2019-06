Lartiq ma mniej akcji w Dekpolu

Informacja o zmniejszeniu zaangażowania przez Lartiq TFI z 7,65 do 4,76 proc. pogłębiła przecenę akcji Dekpolu.

Akcje budowlanej firmy straciły w miesiąc 26 proc. Najbliższe walne zgromadzenie zdecyduje o prywatnej emisji do 1,67 mln akcji serii C. Stanowić one będą około 16,5 proc. kapitału po podwyższeniu. Pierwszeństwo objęcia walorów mają posiadacze co najmniej 0,68 proc. akcji spółki, z wyłączeniem Mariusza Tuchlina, największego akcjonariusza. Akcje Dekpolu były przebojem 2017 r. Wycena urosła wówczas o 252 proc. i był to najlepszy wynik na warszawskiej giełdzie. W 2018 r. już tak dobrze nie było, a na notowania negatywnie wpłynęły problemy funduszy Trigon TFI (to poprzednia nazwa Lartiq TFI), z których pieniądze wycofywali klienci.