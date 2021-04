Lasy Państwowe inwestują w Wilczy Szaniec

Modernizacja parkingu i zaplecza gospodarczego oraz budowa budynku obsługi turystów – Lasy Państwowe rozbudowują infrastrukturę do zwiedzania byłej siedziby Hitlera na Mazurach.

Jak poinformował PAP nadleśniczy Zenon Piotrowicz z Nadleśnictwa Srokowo, zarządzającego w imieniu Skarbu Państwa Wilczym Szańcem, pandemia dotknęła obiekt w Gierłoży tak jak wszystkie obiekty turystyczne.

"W ubiegłym roku odwiedziło nas o 20 proc. turystów mniej niż rok wcześniej. Przewidujemy, że ten rok i zbliżający się sezon będą jeszcze słabsze. Widać to po pierwszym kwartale. W poprzednich latach w tym okresie odwiedzało nas 2-3 tysiące turystów miesięcznie. Obecnie przyjeżdża pół tysiąca osób" - wyjaśnił.

Mimo pandemii i obostrzeń obecnie Wilczy Szaniec można zwiedzać. Dostępna jest jednak tylko trasa plenerowa - leśna. Ze zwiedzania wyłączone są wystawy znajdujące się w obiektach zamkniętych. Turyści, którzy przyjeżdżają obecnie do Wilczego Szańca oglądać zatem mogą bunkry albo ich ruiny, korzystając przy tym z utworzonej specjalnej aplikacji albo informacji na tablicach. Mogą też skorzystać z usług przewodników. Infrastruktura została poprawiona w ubiegłym roku. Utwardzone zostały ścieżki na trasie, pomocne dla osób poruszających się na wózkach, czy dla matek z małymi dziećmi. Można odpocząć na ławkach. Zmodernizowana została infrastruktura teletechniczna; ustawiono oświetlenie.

"Czekamy na rozwój sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że COVID nie zahamował planów inwestycyjnych. W tym roku rozpoczęliśmy budowę budynku obsługi turysty. Architektonicznie będzie on nawiązywał do Wilczego Szańca. Budynek będzie betonowy z elementami drewna. Znajdzie się w nim główna hala, sklep z pamiątkami, kawiarenka, informacja turystyczna. Będą też biura i toalety oraz miejsce do obsługi kamperów" - dodał.

Przewidujemy, że budynek będzie gotowy w 2022 roku. Oprócz tego powiększony zostanie parking i zaplecze gospodarcze.

"Wszystko po to, by obsłużyć kilkaset tysięcy zwiedzających w sezonie" - wyjaśnił nadleśniczy.

Średnio Wilczy Szaniec odwiedzało 300 tys. turystów rocznie; w czasie pandemii nieco mniej bo 260 tys. ludzi. Zenon Piotrowicz wskazał, ze Lasy Państwowe chcą w kolejnych latach wyremontować obiekt hotelowy i restaurację. Powstać ma też nowa wystawa historyczna. Ma to być ekspozycja dotycząca II wojny światowej, jej skutków i krzywd. Wykorzystane mają być nowe techniki przekazu treści; wystawa kierowana ma być także do turystów zza granicy.

Od ubiegłego roku dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa opowiadająca o nieudanym zamachu na Hitlera, który miał miejsce w 1944 roku.

Wilczy Szaniec w latach 1941-44 pełnił funkcję głównej kwatery Hitlera. W leśnym miasteczku pod Kętrzynem oprócz Hitlera mieszkało ok 2,5 tys. ludzi. Według historyków, to tu decydowano o podbojach nazistowskich Niemiec, tu pojawiały się szaleńcze pomysły i stąd wydawano rozkazy wpływające na losy wielu milionów ludzi.