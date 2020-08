Laura pustoszy wybrzeże USA

Huragan Laura jest jedną z najpotężniejszych burz, jaka kiedykolwiek nawiedziła stan Luizjana.

Towarzyszący zjawisku wiatr osiągnął rekordową, porównywalną z wynikiem z 1856 r., prędkość ponad 240 km na godzinę. Następnie jego siła osłabła do około 170-180 km/h — poinformowało National Hurricane Center. Laura to kolejna klęska żywiołowa w bardzo aktywnym sezonie huraganów na Atlantyku, który ma potrwać jeszcze trzy miesiące. Jest to siódmy huragan, który uderzył w USA, co jest nowym rekordem o tej porze roku. Według analityków banku Wells Fargo huragan Laura będzie kosztował firmy ubezpieczeniowe nawet 15 mld USD, przy czym 80 proc. tych strat będzie pochodziło z Luizjany, a 20 proc. z Teksasu. Szacunki oparli na przypadku huraganu Ike z 2008 r., z którego trasą pokrywa się Laura. Specjaliści podkreślają negatywny wpływ huraganu na przemysł naftowy w USA, zlokalizowany właśnie w tych regionach.