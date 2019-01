Lebal bez kompleksów wchodzi na nowe rynki

Włoski styl, stołeczny charakter

Zalet jazdy jednośladem po mieście jest wiele. Wiedzą o tym ci, którzy tego spróbowali. To nie tylko łatwość zaparkowania w każdym miejscu, to także oszczędność pieniędzy i czasu, bo — jak wynika z raportu Deloitte — mieszkaniec Warszawy na stanie w korkach przeciętnie (przy założeniu, że do pracy musi pokonać dystans 10 km) traci ponad 8 godz. miesięcznie. Triumwirat Ten potencjał zauważyło trzech warszawskich przedsiębiorców. — Projekt okazał się większy i bardziej skomplikowany, niż wstępnie przypuszczaliśmy. Stworzenie systemu informatycznego, urządzenia monitorującego pojazd, aplikacji mobilnej oraz nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych okazało się bardzo czasochłonne, ale udało się — mówi Paweł Maliszewski, współtwórca Blinkee, pierwszej w Polsce sieci skuterów opartej na współdzieleniu pojazdów. Skuterowy biznes tworzą bracia Marcin i Paweł Maliszewscy oraz Kamil Klepacki. Paweł zajmuje się kwestiami operacyjnymi, Marcin — rozwojem biznesu, a Kamil — rozwiązaniami technicznymi. Praca nad pomysłem zajęła im ponad półtora roku i została sfinansowana z ich własnych funduszy. Podobne rozwiązania z...