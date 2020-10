Legalność umieszczania linków na stronie internetowej

Dlaczego lubię artykuły sponsorowane i jak wykorzystać je w działaniach SEO i PR? - krótki wstęp do Link Buildingu

Jak reklamy piwa przy mistrzostwach świata, spoty suplementów diety w telewizji śniadaniowej, czy Krzysztof Hołowczyc w… we właściwie każdej reklamie, są połączenia, które idealnie do siebie pasują. Dziś powiem o jednym z moich ulubionych marketingowych duetów, czyli artykułach sponsorowanych w SEO, bo łączą one dwie, zdawałoby się różne dziedziny, które bardzo lubię: Link Building, należący do taktyk SEO, z budową wizerunku, czyli działaniem podejmowanym w ramach szeroko rozumianego Public Relations.