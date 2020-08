Liczba gmachów się nie zmniejszy

Sierpniowa kanikuła przebiega na pewno inaczej niż w poprzednich latach, przede wszystkim z powodu nieustępowania epidemii COVID-19.

Po zaprzysiężeniu prezydenta na kolejną kadencję naturalnie opadła gorączka polityczna, podtrzymywana tylko kolorami tęczy. Ale rządzący obóz tzw. dobrej zmiany sam sobie zafundował niespokojne wakacje z zupełnie innego powodu. Oto najwyższy władca Jarosław Kaczyński zapowiedział nieuchronną rekonstrukcję rządu, do której ma dojść jesienią. Taka wieść zawsze wywołuje naturalny popłoch w szerokich kręgach utrzymywanej przez budżet administracji, ale tym razem wręcz powiało grozą — miałaby się istotnie zmniejszyć liczba ministerstw. Obecny gabinet Mateusza Morawieckiego składa się, wliczając samego premiera, z 24 konstytucyjnych członków, przy czym ministerstw z tabliczkami na gmachach jest 20. Ta ostatnia liczba w wariancie skrajnym mogłaby spaść do zaledwie… 12, co jednak nie wiązałoby się wprost z wielkością zaprzysiężonej Rady Ministrów — liczba jej członków bez teki mogłaby wzrosnąć z obecnych 3 do np. 11 i wtedy bilans wyszedłby na zero…