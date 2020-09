Linie lotnicze sprzedają 1 tys. zaopatrzonych wózków barowych z jumbo jetów

Qantas Airways w kryzysie wyprzedają wszystko, co się da, aby podreperować swoje finanse. Obecnie australijski przewoźnik wystawił na sprzedaż 1 tys. wózków barowych z Boeingów 747.

Qantas wycofały z floty Boeingi 747 w związku z załamaniem rynku międzykontynentalnych lotów. Przewoźnik oferuje obecnie sprzedaż z dostawą do domu zaopatrzonych wózków barowych w większym i mniejszym rozmiarze w cenach od ok. 1,5 do ok. 1 tys. USD za sztukę. W mniejszym wózku znajduje się 40 minibutelek białego wina, taka sama ilość wina czerwonego i jedna minibutelka szampana. Do tego dwa zestawy kosmetyków dla klientów z klasy business, dwa zestawy pidżam i koc dla pasażerów pierwszej klasy.