Virgin Atlantic Airways wystąpiły w USA o ochronę przed roszczeniami wierzycieli.

Brytyjski przewoźnik skorzystał z rozdziału 15 amerykańskiego prawa upadłościowego, dającego możliwość zagranicznym spółkom zablokowania pozwów wierzycieli i zajęcia aktywów w USA.

We wniosku złożonym w sądzie w Nowym Jorku spółka informuje, że wynegocjowała już rekapitalizację z udziałowcami otwierającą drogę do zredukowania zadłużenia. W lipcu Virgin Atlantic ogłosiło uzgodnienie z akcjonariuszami i wierzycielami ratunkowego zasilenia spółki kwotą 1,2 mld GBP.

Virgin Atlantic, którego 51 proc. akcji należy do Virgin Group, a pozostałe do amerykańskich linii Delta, ostrzegało niedawno, że jeśli sprawa uzgodnienia restrukturyzacji długu nie zostanie załatwiona pomyślnie, do końca września skończą się mu pieniądze.