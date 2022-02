Lista polskich hitów i kierunków eksportowych

Lista polskich grudniowych hitów eksportowych, czyli towarów, których eksport wzrósł najmocniej jest zróżnicowana. Znajdują się na niej zarówno diody, jak i mąka oraz stal. Co ciekawe, najszybciej rośnie eksport poza Unię Europejską, w tym do takich krajów, jak Kanada, Egipt, czy Meksyk.

Pandemia powoduje duże zmiany popytu na różne kategorie towarów w gospodarce światowej, co silnie wpływa na strukturę eksportu poszczególnych państw. Aby dokładniej przyjrzeć się zmianom w strukturze polskiego eksportu, stworzyliśmy listę 20 produktów, które zanotowały największe wzrosty w grudniu 2021 r. w porównaniu do grudnia 2020 r. Lista powstała w oparciu o analizę sprzedaży towarów według 4-cyfrowych kodów CN. W handlu międzynarodowym kody CN służą m.in. do rozliczeń celnych i podatkowych, a także do celów statystycznych. Każdy produkt otrzymuje 8-cyfrowy kod CN, ale towary można grupować w większe kategorie używając pierwszych dwóch, czterech lub sześciu cyfr. W ramach 8-cyfrowych kodów CN jest ok. 13 tys. grup produktowych, natomiast już w przypadku 4-cyfrowych kodów takich grup jest ok. 1,2 tys. Wykorzystanie kodów 4-cyforwych pozwala zatem na łatwiejsze zaobserwowanie istotnych trendów.