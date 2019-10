Łódzka SSE drugą najlepszą w Europie i pierwszą dla sektora MŚP

W najnowszym rankingu stref ekonomicznych fDi Magazine (grupa Financial Times) Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się na drugim miejscu wśród najlepszych w Europie; uzyskała też tytuł najlepszej strefy dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ranking fDi Free Zones of the Year 2019 to jedyne na świecie zestawienie i porównanie działalności specjalnych stref ekonomicznych, agencji rządowych i innych instytucji otoczenia biznesu tworzone przez niezależnych ekspertów biznesowych. Jury nagradzało w kategoriach: najlepsze SSE w danych lokalizacjach, najlepsze SSE dla MŚP, najlepsze SSE dla dużych przedsiębiorstw.



Jak podał rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki, tegoroczna konkurencja była bardzo duża, bo wnioski do oceny przesłało prawie 100 stref. Łódzka strefa została doceniona za wyniki inwestycyjne i zbudowanie szerokiej oferty produktów dodatkowych dla inwestorów.



W 2018 roku łódzka strefa przyciągnęła 30 inwestorów, którzy zadeklarowali ponad 1,5 miliarda zł nakładów na inwestycje i blisko 800 nowych miejsc pracy. Tym samym poprawiła wynik z roku 2017, kiedy to odnotowała 26 inwestycji, na łączną kwotę nakładów blisko 1,3 miliarda zł. Twórcy rankingu docenili strefę również za pomoc startupom, firmom z sektora MŚP oraz wprowadzanie technologii 5G do fabryk strefowych inwestorów. Stąd drugie miejsce w Europie i ósme na świecie.



"Najbardziej cieszę się, że udało nam się uzyskać drugie miejsce wśród stref w Europie. Jeśli chodzi o tytuł najlepszej strefy dla MŚP, to otrzymaliśmy go po raz kolejny, więc jest to szczególnie zobowiązujące. To bardzo duża rywalizacja. Z firm, które były w zeszłym roku, tylko cztery awansowały do tegorocznego rankingu, więc naprawdę trzeba się mocno starać, by nie wypaść z pierwszej dziesiątki. My nadal tam jesteśmy i to powód dumy dla mnie i całego zespołu" – mówił po ogłoszeniu tegorocznego rankingu fDi prezes ŁSSE Marek Michalik.



Jego zdaniem o wysokiej pozycji w prestiżowym rankingu zadecydowały dodatkowe – wykraczające poza przyciąganie inwestorów na tereny strefowe – produkty oferowane przez ŁSSE, jak np. Hala Magazynowa Stokowska Park wybudowana z myślą o MŚP polskich i zagranicznych.



W ŁSSE działa też Startup Spark - akcelerator, łączący młodych, przedsiębiorczych ludzi z międzynarodowymi korporacjami m.in. Ericsson, PwC, Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens i polskimi firmami Bluerank, Indigo Nails, Ceramika Paradyż, Grupa Pietrucha, Mosty Łódź czy WDX; ich współpraca owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi dla biznesu.



Obok wysokich miejsc w rankingu fDi łódzka SSE otrzymała także kilka wyróżnień. W kategorii Appliances trafiła do niej nagroda specjalna za rozwój branży AGD, dla której region łódzki stał się prawdziwym zagłębiem – od 1997 r. w ŁSSE zainwestowało ponad 20 firm z tego sektora, tworząc blisko 6 tys. miejsc pracy. Co roku w łódzkiej strefie odbywa się też kongres AGD, największy szczyt CEO w branży.



W kategorii "Connectivity" ŁSSE wyróżniono za to, że jako pierwsza strefa w świecie wprowadza technologię 5G do fabryk strefowych inwestorów, natomiast w kategorii "Przemysł 4.0" za uruchomienie od września pierwszego w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki – szkoły zawodowej o nowatorskim w skali kraju profilu prowadzonej we współpracy z Ceramiką Tubądzin, Delia Cosmetics i Miele Technika oraz z Politechniką Łódzką.



Z kolei wprowadzenie programu programu bonów i szkoleń dla firm mikro, małych i średnich Strefa RozwoYou zostało wyróżnione w kategorii "Rozwój i Umiejętności".



Rzecznik ŁSSE przypomniał, że łódzka strefa również w ubiegłym roku znalazła się w rankingu fDi, co udało się jeszcze tylko trzem innym strefom: DMCC - United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone – United Arab Emirates, Panama Pacifico – Panama. Dodał, że ŁSSE w 2019 roku już wyrównała wynik z poprzedniego roku, ponieważ do października przyciągnęła 23 inwestycje szacowane na blisko 1,5 miliarda zł.