LOT w 2021 roku przewiózł ponad 4 mln pasażerów

"Narodowy przewoźnik wykonał w sumie ponad 54.000 operacji na 151 trasach, odwiedzając 109 portów lotniczych, przewożąc niemal 4,2 mln pasażerów, pokonując w tym czasie 80 milionów kilometrów" - poinformowała LOT w informacji prasowej zamieszczonej na swojej stronie internetowej.

W 2019 r. LOT przewiózł rekordową liczbę 10 mln pasażerów; a w 2020 r. było to 3,1 mln podróżnych.

"O ile po zniesieniu restrykcji wjazdowych do Nowego Jorku (JFK i EWR) i do Chicago liczba gości na pokładach samolotów do Ameryki Północnej wróciła do poziomu z 2019 roku, o tyle w dalszym ciągu znacząco zredukowana jest siatka azjatycka – Seul, Tokio czy Pekin/Daxing" - przekazała spółka.

Jak podał LOT, w ramach siatki europejskiej dużym zainteresowaniem cieszyły się połączenia do Paryża czy Wilna, a także do Tirany. W sezonie zimowym popularność zyskały rejsy do uruchomionego jesienią Dubaju oraz wznowione połączenia do Colombo i Miami.

Przewoźnik podkreśla, że z powodu kolejnych wariantów koronawirusa oraz niepewności podróżowania rynek przewozów lotniczych nie odbudowywał się w ubiegłym roku tak, jak pod koniec 2020 przewidywali eksperci. Jak wskazała spółka, LOT wykorzystał ten czas na rozszerzenie swojej działalności w segmencie podróży wakacyjnych.

"Czas pandemii szczególnie mocno dotknął branżę lotniczą. Jednak w PLL LOT spożytkowaliśmy ten okres na wykorzystanie wszystkich nadarzających się możliwości biznesowych, rozwijając się tam, gdzie popyt był największy – w przewozach wakacyjnych i cargo" – powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł.

Jak dodała spółka, dzięki współpracy z biurami podróży LOT zrealizował czterokrotnie więcej operacji czarterowych niż w roku 2020.

LOT podał, że w segmencie przewozów towarowych, przewoźnik uplasował się na pozycji lidera na rynku polskim, przewożąc niemal dwukrotnie więcej cargo niż w roku 2020.

Członek zarządu PLL LOT ds. operacyjnych Maciej Wilk przekazał, że regularność operacji w 2021 r. wyniosła 99,7 proc., a punktualność wzrosła do 86 proc., co plasuje LOT na ósmym miejscu najbardziej punktualnych przewoźników w Europie.

Akcjonariuszami PLL LOT jest Skarb Państwa posiadający 69,30 proc. udziałów oraz Polska Grupa Lotnicza z 30,7 proc. udziałami.