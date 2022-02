LPP nie wycofuje się z Ukrainy, ale odpisze całość tamtejszych aktywów

Notowania LPP nurkują, a analitycy zastanawiali się, czy spółka zmieni strategię wobec rynków wschodnich.

LPP na Ukrainie ma 157 sklepów własnych marek. W roku finansowym 2021/22 (okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy od lutego 2021 do stycznia 2022) spółka LPP Ukraina wygenerowała sprzedaż w wysokości 713 mln zł, co stanowi ok. 5 proc. całości sprzedaży grupy.

Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego w Ukrainie - wszystkie sklepy należące do spółki zostały zamknięte.

“Ze względu na brak możliwości określenia dalszych działań na rynku ukraińskim, spółka zamierza zrobić pełen odpis wartości wszystkich aktywów, jakie znajdują się na terytorium Ukrainy - są to sklepy (inwestycje w obcych środkach trwałych), zapasy oraz gotówka. Łączna wartość odpisu wyniesie ok. 270 mln zł” - podało LPP.

Jak zaznaczono, spółka nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy, jednak prowadzona tam działalność zostaje zawieszona na czas nieokreślony, do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.