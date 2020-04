Odzieżowa spółka złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 3 mln zł.

LPP złożyło pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko wydawcy tygodnika Newsweek – Ringier Axel Springer Polska, redaktor naczelnej newsweek.pl - Aleksandrze Karasińskiej oraz autorom publikacji - Wojciechowi Cieśli i Julii Daukszy.

Jak podaje odzieżowa spółka, to efekt rozpowszechniania przez redakcję nieprawdziwych twierdzeń i sugestii dotyczących działań podejmowanych przez LPP, związanych z zakupem masek ochronnych dla osób dotkniętych epidemią COVID-19 w Chinach na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Newsweek zarzuca LPP wykupienie kilkuset tysięcy maseczek i wysłanie ich do Chin. Według Newsweeka maseczki zostały wysłane do fabryk szyjących ubrania dla LPP a ich eksport spowodował poważne braki tego produktu na rynku polskim.

- W naszej opinii działanie redaktorów opisujących akcję pomocową dla Chin z okresu początków epidemii było tendencyjne, a przede wszystkim wysoce nierzetelne. Wprowadziło opinię publiczną w błąd. Sugerowanie, jakoby nasza firma działała jedynie w interesie zabezpieczenia własnych korzyści, jest bezpodstawne i deprecjonuje realizowane przez nas działania charytatywne, a co najważniejsze godzi w dobre imię naszej firmy. Dlatego nie mogliśmy pozostać obojętni na tak nieuczciwe praktyki ze strony redakcji – komentuje Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

Spółka wnioskuje o zasądzenie kwoty 3 mln zł, która po uprawomocnieniu wyroku sądu, zostanie przekazana na cel społeczny.