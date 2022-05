Przychody spółki wyniosły 38,64 mln zł (przed rokiem nie zaksięgowano przychodów), a zysk operacyjny 7,1 mln zł (wobec 14 mln zł straty przed rokiem).

“Jest to kolejny kwartał z przychodami i zyskami wypracowanymi dzięki realizacji długoterminowej umowy z Novavax na produkcję antygenu do szczepionki na COVID-19 wraz z dodatkowymi zleceniami. Przychody w pierwszym kwartale rozliczane były zgodnie z przyjętą polityką i modelem rozliczeniowym zastosowanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. W pierwszym kwartale tego roku nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe, jak to miało miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W zakresie działań operacyjnych skupialiśmy się w pierwszym kwartale nad wypracowaniem odpowiednich rozwiązań procesowych oraz nad kontrolą kosztów, co nadal pozostaje naszym priorytetem. Poziom inwestycji w majątek trwały jest zgodny z przyjętymi założeniami i zgodnie z zapowiedziami koncentruje się na doposażeniu i zwiększeniu mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie – mówi Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion.