MAE oczekuje obecnie, że ropa Brent będzie kosztowała w tym roku średnio 82,87 USD. To 10,6 proc. więcej niż w poprzedniej prognozie. Średni kurs ropy WTI ma wynosić w tym roku 79,35 USD. To 11,2 proc. wzrost wobec poprzedniej prognozy.

MAE podwyższyła także o 1,5 proc. prognozy ceny ropy w 2023 roku. Brent ma kosztować 68,48 USD, a WTI 64,48 USD.

We wtorek ropa WTI z wiodącego kontraktu tanieje o 1,9 proc. do 89,61 USD, a cena ropy Brent spada o 2 proc. do 90,87 USD.