Małe emisje nie zniknęły

Wraz z jesienią powróciły tzw. małe emisje publiczne, a na głównego oferującego wyrasta w tym segmencie Prosper Capital DM.

To ryzykowny obszar rynku, dotąd nikomu nie udało się opanować go na stałe, a kluczem jest baza zadowolonych inwestorów indywidualnych. Obowiązkowy rejestr emisji obligacji w KDPW ma już trzy miesiące i z tej krótkiej perspektywy można oceniać, że informacje, których dostarcza, są przydatne… trochę. Przydatne o tyle, że wiemy, iż emisje prywatne rejestrowane przez agentów emisji (co oznacza, że nie trafią one do obrotu na rynku wtórnym) cały czas są prowadzone, ofert o wartości poniżej 10 mln zł wcale nie brakuje (najwięcej rejestrują jednak firmy leasingowe i są to emisje liczone w setkach milionów), wśród branż przeważają deweloperzy, którzy nie są znani na rynku kapitałowym. Widać zatem, że zainteresowanie tego rodzaju emisjami nie zniknęło wraz z obowiązkiem rejestracji emisji, a dzięki wprowadzeniu funkcji agenta emisji interesy indywidualnych inwestorów (prawdopodobnie to do nich kierowane są emisje o niewielkiej skali) zabezpieczone są lepiej, przynajmniej od strony formalnej. Szczegóły emisji oraz informacje o emitentach nie znajdują się w rejestrze, trudno zatem o ocenę oferowanych warunków.