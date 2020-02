Malowane innowacje

200 lat doświadczeń, 176 zakładów w 63 krajach, 3 tys. patentów, ponad 20 tys. pracowników oraz miliony zrealizowanych projektów i setki produktów – to tylko niektóre składowe sukcesu Sun Chemical

Firma Sun Chemical należy do koncernu DIC, największego na świecie producenta farb, lakierów, powłok, pigmentów oraz innych materiałów znajdujących zastosowanie w poligrafii, a także branżach, w których obecny jest proces drukowania. Nie zdając sobie z tego sprawy, każdego dnia korzystamy z wielu produktów, które powstały przy jej współudziale.

— Rosnąca konkurencja, krótszy cykl obrotu produktu, coraz bardziej złożone wymagania w zakresie druku — wszystko to od lat mobilizuje nas do działania i nieustannego rozwoju. Zależy nam na spełnianiu oczekiwań klientów, pomaganiu im w realizacji stojących przed nimi globalnych wyzwań, przy jednoczesnej koncentracji na najważniejszych aspektach biznesu: niezawodnej i terminowej dostawie, stałej i wysokiej jakości produktów, rzetelnej obsłudze i innowacyjności. Ponad dwa wieki doświadczeń zobowiązują — przekonuje Piotr Góral, członek zarządu polskiego oddziału Sun Chemical, poza Polską odpowiedzialny też za rynki Czech, Słowacji i Ukrainy.

Sun Chemical Polska dysponuje szerokim portfolio produktów, poczynając od farb płynnych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych, farb offsetowych rolowych i arkuszowych, produktów utrwalanych energią, farb do druku cyfrowego, kończąc na aplikacjach specjalnych, tj. lakierach, klejach i produktach barierowych.

Jak tłumaczy Piotr Góral, zarządzanie kolorami marki, ochrona integralności produktów dzięki udoskonalonym i przyciągającym wzrok opakowaniom, wprowadzanie rozwiązań zabezpieczających i chroniących przed podróbkami, a także spełnianie potrzeb klientów zakładów przetwórczych niezależnie od rynku, na jaki trafiają produkty — to tylko niektóre dziedziny, w których Sun Chemical jest niezawodny i pozostaje liderem.

Zespół i klient najważniejsi…

Sun Chemical Polska, za którym stoją liczne zakłady i centra rozwoju w całej Europie, wspiera klientów technicznie i technologicznie nie tylko w zakresie produktów farbowych, lecz również w procesach produkcyjnych. Oferuje np. audyty wspierające biznes, projekty oszczędnościowe oraz optymalizujące procesy produkcyjne, m.in. usprawniające zarządzanie obiegiem farb lub organizacji działania mieszalni farb.

— Koncentrując się na potrzebach rynku, nie zapominamy też o naszych pracownikach. Nieustannie inwestujemy w ich rozwój, podnosząc ich kwalifikacje i poszerzając wiedzę. Przekłada się to na lepszą i bardziej kompetentną obsługę klientów. Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe i laboratoria powstały z myślą o tym, by móc jak najszybciej reagować na ich potrzeby. Pozwalają nam one w pewnym sensie wyprzedzać rzeczywistość, co buduje sukces klientów, a zatem i naszej firmy — podkreśla Piotr Góral.

Jak dodaje, wszystkie działania podejmowane przez firmę mają na uwadze zrównoważony rozwój.

…ale środowisko też jest ważne

— Aspekt środowiskowy zawsze był ważny dla Sun Chemical. Efektem takiego podejścia są przede wszystkim nowe rozwiązania produktowe i usługi wspierające klientów w osiąganiu ich celów środowiskowych — tłumaczy Piotr Góral.

Jak mówi, dobrym przykładem jest branża opakowań elastycznych, która obecnie stoi przed największym wyzwaniem od kilkudziesięciu lat. Poza dobrze udokumentowanym, ciągłym spadkiem nakładów, zmuszającym producentów opakowań do optymalizacji procesów w celu poprawy wydajności, ograniczania odpadów czy wreszcie obniżania całkowitych kosztów, muszą także stawić czoła powszechnym obawom związanym z ochroną środowiska, a dotyczącym plastikowych opadów konsumpcyjnych.

Szef Sun Chemical Polska podkreśla, że od kilku lat przemysł opakowań elastycznych inwestuje w najnowszy sprzęt i wykorzystuje nowe technologie, dzięki czemu umocnił pozycję w łańcuchu dostaw i jest lepiej przygotowany na nowe wyzwania. — Również dział badawczo-rozwojowy Sun Chemical od wielu lat koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i sprawności operacyjnej, dzięki czemu możemy obecnie zaoferować nowe obiecujące technologie — wyjaśnia Piotr Góral.

Jak wynika z raportu środowiskowego Sun Chemical za 2018 r., firma osiągnęła założoną wcześniej redukcję zużycia energii i wody. Podejmuje też szereg inicjatyw w związku ze swoją polityką zrównoważonego rozwoju. Są wśród nich m.in. długoterminowa strategia mająca na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 30 proc. do 2030 r.; osiągnięta w 2018 r. redukcja zużycia wody o ponad 32 proc.; przystąpienie do CEFLEX — europejskiego konsorcjum zrzeszającego przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące branżę opakowań giętkich w celu promowania modelu gospodarki w obiegu zamkniętym; zwiększenie udziału biosurowców odnawialnych w wytwarzanych przez Sun Chemical produktach.

Ekologicznie i taniej

Jak zapewnia Piotr Góral, właściciele marek również zdają sobie sprawę, że zrównoważony rozwój staje się niezwykle ważny dla współczesnych konsumentów. Liczy się też dla nich lekka konstrukcja opakowań, która pozwala obniżać zużycie surowców i ograniczać koszty produkcji. Nową dominującą technologią staje się poliuretan. Sun Chemical dużo zainwestował w prace badawczo-rozwojowe nad przygotowaniem receptury polimerów poliuretanowych, które są dziś stosowane w jego trzech flagowych rozwiązaniach.

— Coraz większego znaczenia nabiera współpraca właścicieli marek z dostawcami i producentami, którzy angażują się w zwiększenie proekologiczności na wszystkich etapach procesu wytwórczego — od powstania wyrobu aż po dystrybucję. Sun Chemical należy do takich producentów — podkreśla Piotr Góral.

Dodaje, że w produktach firmy stale zwiększany jest udział surowców odnawialnych. Coraz większe są też możliwości ich recyklingu.

— Dążymy do tego, by odwrócić współczesną piramidę opakowań elastycznych, z których znacząca większość kończy na wysypisku. Naszym celem jest, aby w jak największym stopniu móc wykorzystywać je na nowo. Temu służą opracowywane przez nas innowacyjne technologie i strategie — mówi dyrektor polskiego oddziału Sun Chemical.

Koncern prowadzi także politykę w zakresie tzw. dobrych praktyk produkcyjnych, obejmujących kontrolę poziomu zanieczyszczeń i zarządzanie higieną przy procesach produkcji farb do opakowań na żywność, farmaceutyki, kosmetyki oraz środki higieny intymnej. Działania z tym związane nie tylko ograniczają ryzyko powstania zanieczyszczeń, ale też redukują ilość odpadów powstałych w procesie produkcyjnym.

Społecznie odpowiedzialni

Sun Chemical Polska aktywnie uczestniczy w targach, konferencjach, wspiera instytucje branżowe, ale także włącza się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Kilkukrotnie uczestniczyła np. w akcji zbiórki krwi przygotowanej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas festiwalu muzycznego Przystanek Woodstock, organizowanego przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

— To jeden z elementów działań w ramach realizowanej przez firmę strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. W jej ramach wspieramy również ochronę środowiska naturalnego, o czym świadczy m.in. Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy. Oferujemy też programy edukacyjne dla partnerów biznesowych i klientów, w tym praktyki letnie w naszym nowoczesnym laboratorium — mówi Piotr Góral.

Firma wspiera akcje organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, organizowane dla mieszkańców podwarszawskich Marek (tu jest jej siedziba) i okolic (np. Bieg Nocny Marek czy Spartakiada Rodzinna) oraz mareckie przedszkola, m.in. w zakupie pomocy dydaktycznych. Organizuje też ćwiczenia z jednostką chemiczną straży pożarnej. — Ważnym jest dla nas bycie firmą nie tylko tworzącą innowacyjne produkty, ale także będącą blisko ludzi — podsumowuje Piotr Góral.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗