Mapa GPW: Dino, Cognor, Orlen, XTB i Movie Games w centrum uwagi

Indeksy GPW próbują odbić, ale zwyżka jest symboliczna. Spadek kontynuuje Dino, a po wynikach zanurkował kurs Cognora.

Przy znów sporych obrotach tanieją akcje Dino Polska, ale przecena nie jest już tak duża, jak w piątek. Wówczas inwestorzy nerwowo zareagowali na raport kwartalny. Silna konkurencja spowodowała gorsze od oczekiwań wyniki Dino. Analitycy widzą jednak pozytywy i wskazują pole do poprawy dla spółki. Więcej...

Dziś nerwową reakcję widać na kursie Cognora. Inwestorom nie spodobałby się wyniki spółki, które są gorsze od konsensu prognoz analityków i znacznie niższe niż w szczycie stalowej hossy.

W tym tygodniu (24 sierpnia) wyniki przedstawi Orlen. Kurs rośnie, a sprzyjać temu mogą informacje o niskich zapasach diesla. Czy jego ceny pójdą w górę?

Nie wiedzie się akcjonariuszom XTB - kurs spółki spadł poniżej poziomu, do której został skorygowany po odjęciu dywidendy. W mediach społecznościowych spekuluje się, że ma to związek z decyzją hiszpańskiego regulatora zakazującą reklamowania instrumentów typu CFD do szerokiego grona odbiorców, sponsorowania wydarzeń (w tym sportowych) i wykorzystywania osób publicznych w marketingu. XTB posiłkowało się w reklamach znanym bramkarzem Ikerem Casillasem, a w poprzednich latach rynek hiszpanski miał kilkunastoprocentowy udział w przychodach spółki.

Przy ponadprzeciętnych obrotach rośnie kurs Movie Games. Jutro, tj. we wtorek o godz. 10, prezes Mateusz Wcześniak spotka się z inwestorami na czacie w pb.pl. Pytania można już zadawać>>