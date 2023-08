Zapasy diesla są bardzo niskie. Cena pójdzie w górę?

Na całym świecie ceny paliw są niebotycznie wysokie w porównaniu z ropą naftową, z której są wytwarzane, co wskazuje na niedobór, który powinien zaniepokoić rządy zmagające się z inflacją. A w ciągu zaledwie kilku miesięcy półkula północna wejdzie w zimę, zwiększając zapotrzebowanie na paliwo opałowe, pisze agencja Bloomberg.

Dobrą wiadomością jest to, że rynek wyglądał jeszcze gorzej o tej porze w zeszłym roku po inwazji Rosji na Ukrainę – a ceny ostatecznie spadły, czemu sprzyjała stosunkowo łagodna zima. Jednak obecne niskie zapasy oznaczają, że świat nie może sobie pozwolić na żadne niespodzianki rynkowe: ograniczenia podaży mogą pojawić się w dowolnym momencie lub wstrząsy popytowe mogą wynikać z chłodnej pogody lub zaskakująco silnych gospodarek.

Zapasy diesla i paliwa lotniczego w Singapurze są znacznie niższe od historycznej średniej

„Powinniśmy budować zapasy teraz, ponieważ zwykle zaczynają one sezonowo rosnąć od września” – powiedział Eugene Lindell, szef działu produktów rafinowanych w firmie konsultingowej FGE. „Istnieje obawa, że zapasy nie zwiększą się wystarczająco przed październikiem, a wtedy zaczniemy dostrzegać wynikające z tego problemy“ - dodał.

Rynkiem ropy naftowej wstrząsnął gwałtowny wzrost marż na produkcji paliw w ostatnich tygodniach, a rafinerie ograniczają światowe dostawy w czasie, gdy producenci ropy naftowej, w tym Arabia Saudyjska, utrzymują baryłki z dala od rynku.

Według firmy konsultingowej Wood Mackenzie Ltd, zapasy oleju napędowego w północno-zachodniej Europie spadną w nadchodzących miesiącach. Chociaż jest to typowe dla tej pory roku, zapasy są obecnie niższe niż normy historyczne – choć nadal rosną rok do roku.

„Perspektywy podaży oleju napędowego w Europie są w naszej obecnej prognozie napięte, co jest spowodowane niższymi uzyskami oleju napędowego oczekiwanymi z lżejszej ropy i nieplanowanymi przestojami w rafineriach” — powiedziała Emma Howsham, analityk ds. rynków rafinacji i produktów naftowych w Wood Mackenzie. „Oczekuje się, że popyt będzie wzrastał z miesiąca na miesiąc do listopada” - dodała.

Zapasy diesla w Europie Płn-Zach.

W obliczu istniejącego kryzysu w dostawach rynki uważnie obserwują Chiny, ponieważ tamtejsze rafinerie czekają na nową rundę kwot eksportowych paliw od rządu. Podczas gdy obfite dostawy chińskie mogą pomóc złagodzić obecne napięcie, istnieje możliwość, że tym razem może to być tylko krótkotrwała ulga.

Jest mało prawdopodobne, że nastąpi gwałtowny wzrost dostaw chińskiego oleju napędowego, nawet po opublikowaniu kwot, powiedział Jianan Sun, analityk ds. ropy w Energy Aspects. Dodał, że krajowy popyt na olej napędowy w Chinach „zaskoczył na plus” w związku z wyższymi niż oczekiwano wydatkami na infrastrukturę, które zrekompensowały straty na rynku nieruchomości. W rezultacie zapasy nie rosły nawet w sezonach słabszego popytu, powiedział Sun.

W Stanach Zjednoczonych detaliczne ceny oleju napędowego rosły konsekwentnie od końca lipca, do tego stopnia, że w sierpniu przyczyniły się do inflacji bardziej niż benzyny. Amerykańskie rafinerie nie były w stanie zgromadzić zapasów tego lata, który jest typowym okresem wzrostu podaży między sezonami zbiorów i przed zimowym sezonem grzewczym. To dlatego, że warunki rynkowe sprawiły, że gromadzenie zapasów stało się przedsięwzięciem przynoszącym straty, podobnie jak w zeszłym roku.

Bycze zakłady

W najszerszej definicji diesel – który ma różne specyfikacje i jest używany we wszystkim, od samochodów i statków po ogrzewanie i ciężkie maszyny – stanowi największą pojedynczą część popytu na produkty naftowe.

Fundusze hedgingowe powiększają swoje bycze zakłady, a długie pozycje netto na oleju napędowym ICE wzrosły do najwyższego poziomu od marca 2022 r. w zeszłym tygodniu. Długie pozycje netto na oleju napędowym Nymex również wzrosły do 18-miesięcznego maksimum na początku tego miesiąca.

Diesel jest też niezbędnym paliwem dla światowych łańcuchów dostaw, a poważne niedobory i szoki cenowe mogą mieć konsekwencje dla rządów i przemysłu.

W ubiegłym roku wysokie ceny oleju napędowego wywołały strajki kierowców ciężarówek w całej Azji, wywierając presję na rządy próbujące powstrzymać inflację spowodowaną rosnącymi kosztami energii. W Stanach Zjednoczonych rolnicy i firmy przewozowe, które kupują hurtowo, mogą jeszcze bardziej ucierpieć z powodu rosnących kosztów.

Daleko od rekordu

W Polsce średnia cena diesla na stacjach benzynowych to obecnie 6,28 zł, wynika z danych autocentrum.pl. W październiku ubiegłego roku cena wynosiła niemal 8 zł. W maju, krótko po napaści Rosji na Ukrainę, cena wzrosła do rekordowych 8,50 zł.