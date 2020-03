Marczuk: przekazaliśmy ok. 35 mln zł dopłaty rocznej dla 144 tys. uczestników PPK

Przekazaliśmy w tym tygodniu ok. 35 mln zł dopłaty rocznej dla 144 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, powiedział w środę PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Wiceprezes PFR wskazał, że dopłatę roczną dostaną ci uczestnicy, którzy do końca 2019 roku zgromadzili na swoich rachunkach PPK co najmniej 472,5 zł.



"Takich osób jest właśnie 144 tysiące" - zaznaczył Marczuk. Wyjaśnił, że uczestników PPK jest ponad milion, ale większość nie zdążyła jeszcze w ubiegłym roku zgromadzić wymaganego minimum, ponieważ większość firm zgłosiła swoich pracowników i dokonała za nich wpłat dopiero w listopadzie ubiegłego roku.



Dodał, że osoby, które na koniec grudnia ub.r. nie miały jeszcze na kontach po 472,5 zł otrzymają dopłatę roczną w przyszłym roku. Marczuk przypomniał też, że dopłata ta - w wysokości 240 zł - jest wypłacana każdego roku, za każdy rok oszczędzania.



Ponadto - jak powiedział - uczestnikom PPK, oprócz dopłaty rocznej, zostanie przekazana też jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Pierwsze osoby otrzymały ją już w styczniu i było to 1180 osób. Pozostałym uczestnikom PPK wpłaty wypłacone zostaną w kwietniu i będzie to - jak wyliczył wiceprezes PFR - ok. 250 mln zł dla ok. 1 mln osób. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o PPK wpłata powitalna przysługuje każdemu, kto oszczędzał w systemie przez trzy miesiące i uiścił trzy wpłaty.



Środki na wpłaty powitalne pochodzą z Funduszu Pracy i za pośrednictwem PFR przekazywane są instytucjom zarządzającym PPK. Do końca roku na rachunki Polaków popłynie z tego tytułu ok. 400 mln złotych. "Sprawne przekazywanie tych pieniędzy dowodzi, że system związany z wdrożeniem PPK, za który przede wszystkim odpowiada Polski Fundusz Rozwoju działa sprawnie i efektywnie" – podkreślił Marczuk.



Zauważył też, że w związku z koniecznością podejmowania przez pracodawców działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, przesunięty zostanie termin utworzenia PPK dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób. Pierwotnie mieli oni na to czas do 24 kwietnia tego roku, ale termin zawarcia umowy o zarządzanie został przesunięty na 27 października, a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada. Drugi etap wdrażania PPK ma objąć ok. 20 tys. firm zatrudniających ok. 2 mln pracowników.



Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Może do niego przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.



Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu zeszłego roku, od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu przystąpiły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. Po pierwszym etapie wdrażania ustawy partycypacja w PPK wynosi 39 proc.