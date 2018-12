Marzenia z sieci

Firma Emotivo została zbudowana na emocjach. Podczas ich przeżywania mózg mobilizuje się zapamiętując o wiele więcej szczegółów. Ten mechanizm jest podstawą działania spółki

LIDER LUBELSKI — EMOTIVO (52. MIEJSCE W KRAJU)

Zawsze lubiłem wyzwania, dlatego jeszcze w szkole podstawowej stworzyłem listę sportów, których chciałbym spróbować. Po latach znów trafiła w moje ręce. Wtedy postanowiłem ją zrealizować. Niestety znalezienie miejsc do uprawiania niecodziennych sportów często pochłaniało bardzo dużo czasu. I to był właśnie moment, w którym natchnęło mnie by stworzyć miejsce, w którym ludzie z pasjami podobnymi do moich, mogliby w prosty sposób realizować swoje marzenia — opowiada Grzegorz Różalski, twórca i właściciel Emotivo.

Tak powstała spółka Emotivo, która za pośrednictwem serwisu internetowego Prezentmarzeń oferuje takie atrakcje, jak skoki spadochronowe, przejażdżki najdroższymi autami rajdowymi i inne ekstremalne rozrywki. Firma od początku rozwijała się w sposób zrównoważony, a przełomem okazał się dla niej dynamiczny rozwój sieci retailowej.

— Pracujemy nad rozbudową sieci punktów sprzedaży stacjonarnej. Oznacza to znaczne koszty, ale też pozwala zwiększyć obroty, zbliżyć się do klientów i podnieść rozpoznawalność marki. Emotivo ma już 22 punkty stacjonarne w całej Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. Firma zatrudnia ponad 120 pracowników.

— Dążymy do tego, aby Prezentmarzeń był marką pierwszego wyboru, dlatego kładziemy ogromny nacisk nie tylko na rozbudowę oferty, lecz także jakość obsługi klienta. Ponadto cały czas chcemy realizować misję, która przyświeca nam od początku powstania firmy. Zależy nam by uświadamiać ludziom jak mogą ciekawie i aktywnie spędzać swój wolny czas — mówi Grzegorz Różalski.

Według bezpłatnego rankingu Zaufanych Opinii Ceneo, aż 98 proc. klientów pozytywnie ocenia zakupy dokonane w sklepie internetowym firmy.

— To efekt bezkompromisowej polityki proklienckiej. Kolejnym punktem, który nas wyróżnia na rynku jest także innowacyjna strategia B2B. Śledzimy trendy i wyszukujemy dla naszych kontrahentów najlepsze sposoby motywowania i obdarowywania pracowników, klientów i partnerów biznesowych — mówi właściciel spółki.

Firma organizuje eventy dla zespołów projektowych oraz wydarzenia dla korporacji i jednostek samorządowych.

— Wiemy, jak ważne w dzisiejszych czasach jest jednoczenie pokoleń, integracja pracowników i ich emocjonalne przywiązanie do firmy, w której pracują. Do tego dochodzi pokolenie milenialsów, dla których atmosfera pracy, możliwość korzystania z życia i przeżywania nowych doświadczeń coraz częściej staje się sprawą nadrzędną. Pomagamy pracodawcom sprostać tym wymaganiom — podkreśla Grzegorz Różalski.

