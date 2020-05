mBank ułatwia selekcję ETF-ów

Nazwy są zbyt tajemnicze. Dlatego ETF można odszukać po segmencie rynku, w który inwestuje.

Liczba ETF-ów na giełdach zagranicznych może przytłaczać. Tajemnicze nazwy oraz niewielkie różnice między funduszami skupiającymi się na tych samych instrumentachbazowych nie ułatwiają wyboru. Do takich wniosków doszedł mBank i dla klientów, którzy korzystają z dostępu do giełd zagranicznych, wprowadził tzw. tematy inwestycyjne. Po wybraniu przez inwestora tematyki wskazuje mu ETF najlepiej do niej pasujący.