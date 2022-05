Mennica Polska połączy Europę z Bliskim Wschodem

Warszawska firma wyda około 190 mln USD na światłowód. Zapewnia, że bez szkody dla dywidend.

Mennica Polska, która zajmuje się produkcją wyrobów menniczych, sprzedażą metali szlachetnych, a także deweloperką, poszerzy działalność o telekomunikację. Pierwszy krok to podpisanie z Alcatel Submarine Networks umowy o wartości 91,5 mln USD (ponad 400 mln zł) na budowę i późniejszą obsługę podmorskiego światłowodu z południowych Włoch do Izraela. To jeden z trzech odcinków infrastruktury. Kontrakty na dwa kolejne mają być wkrótce podpisane, a projekt będzie gotowy w połowie 2024 r., zapewnia zarząd spółki. Formalnie za inwestycję odpowiadać będzie jedna z pośrednio zależnych spółek z segmentu nieruchomości. Do tej pory w jego ramach firma zajmowała się budową apartamentów i biurowców.

- Wybrany obszar ekspansji jest nam bliski chociażby ze względu na zaangażowanie w przeszłości w działalność Netii [Mennica była inwestorem finansowym - red.]. Projekt Minted One zakłada połączenie Mediolanu z Bliskim Wschodem i komercjalizację tego przedsięwzięcia poprzez sprzedaż przepustowości oraz długoterminowych praw do użytkowania części infrastruktury - tłumaczy Katarzyna Budnicka, p.o. prezesa Mennicy Polskiej. – Rynek przesyłu danych między Europą a Bliskim Wchodem rośnie o około 30 proc. rok do roku, w związku czym podaż musi nadążyć za popytem. Dziś głównymi kreatorami tego rynku są globalni giganci, jak Meta, Google czy Amazon i każdy z nich może być naszym potencjalnym klientem – dodaje Artur Jastrząb, członek zarządu Mennicy Polskiej. Jak zapewniają menedżerowie, firma ma kompetencje oraz grono ekspertów i partnerów, dzięki którym podoła wyzwaniu. Finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych i obcych. - Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami kapitałowymi, jak również instytucjami, które są w stanie zaangażować się w finansowanie dłużne. Dodatkowym źródłem finansowania w tej branży są również przedpłaty od klientów – mówi Katarzyna Budnicka. Inwestycja ma nie zaszkodzić polityce dywidendowej. Spółka regularnie dzieli się zyskiem. Za 2020 r. było to 0,70 zł na akcję w tym roku do akcjonariuszy trafi tyle samo. W sumie będzie to 35,8 mln zł. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. W I kwartale 2022 r. Mennica Polska w I kwartale 2022 r. zanotowała 460 mln zł przychodów (+65 proc. r/r) i 23,4 mln zł zysku netto (-0,2 proc. r/r). Kapitalizacja firmy to 1,1 mld zł. Na informację o rozpoczęciu realizacji projektu kurs zareagował zwyżką o około 2,5 proc.