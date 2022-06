Mester z Fed: najwcześniej za dwa lata inflacja zejdzie do celu Fed

W opinii przedstawicielki władz monetarnych, wygaszanie presji inflacyjnej, najwyższej od 40 lat, powinno mieć stopniowy charakter.

Nikt nie powinien oczekiwać gwałtownego spadku inflacji. Zajmie to kilka lat – powiedziała Mester. Dodała, że mimo oczekiwanego spowolnienia, amerykańska gospodarka nie powinna wejść w recesję.

Mamy do czynienia ze spowalniającym wzrostem, a stopa bezrobocia nieznacznie rośnie. I to jest w porządku, chcemy zobaczyć pewne spowolnienie popytu, aby zrównać go z podażą – wyjaśnia Mester.

Fed spodziewa się, że benchmarkowa stopa wzrośnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy z obecnego przedziału 1,50-1,75 proc. do przynajmniej 3,4 proc. Tymczasem przed rokiem większość „obstawiała” stawkę na poziomie bliskim zera.

W minioną środę 15 czerwca FOMC podniósł referencyjną stopę o 75 punktów bazowych, najmocniej od 1994 r.