MF: podatnicy złożyli już ponad 5 mln e-PITów

„Mamy już ponad 5 mln zeznań złożonych poprzez Twój e-PIT. W ubiegłym roku taka liczba pojawiła się w systemie 25 kwietnia. W tym roku podatnicy jeszcze chętniej korzystają z naszych e-usług” – powiedziała cytowana w niedzielnym komunikacie Ministerstwa Finansów wiceminister finansów i szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Jak podał resort finansów, spośród złożonych już e-PITów za 2021 r. 4,5 mln to deklaracje PIT-37; poza tym podatnicy wysłali 224 tys. deklaracji PIT-28, 138 tys. deklaracji PIT-38, 107 tys. deklaracji PIT-36 oraz 30 tys. oświadczeń PIT-OP.

Podatnicy najchętniej wysyłają e-PITy w niedziele i poniedziałki, najczęściej robią to pomiędzy godz. 19:00 i 20:00. Najmłodszy podatnik, który zalogował się do systemu Twój e-PIT, ma 18 lat, a najstarszy - 110 lat.

MF przypomniało, że zeznania podatkowe PIT za 2021 r. trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. Dodało też, że najprostszym i bezpiecznym sposobem rozliczenia z urzędem skarbowym jest właśnie e-PIT. Na podstawie posiadanych danych KAS przygotowała zeznania roczne za 2021 r. dla blisko 23,3 mln podatników.

„Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia” – podało MF.

Resort przypomniał, że osoby rozliczające PIT za 2021 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT zwracane są w ciągu siedmiu dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Ministerstwo podało także, dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w tym serwisie. Do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi, podając PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r. oraz kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

„Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia br. to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań” – stwierdzono w komunikacie MF.

Resort zastrzegł, że 2 maja nie zostaną automatycznie zaakceptowane formularze PIT-36, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Z kolei po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.