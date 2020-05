MFiPR: do końca czerwca wnioski o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Do końca czerwca br. firmy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w programie Inteligentny Rozwój. W konkursie do podziału jest 350 mln zł, poinformował we wtorek resort funduszy i polityki regionalnej.

MFiPR wyjaśniło, że środki można wydać na budowę lub unowocześnienie centrów badawczo-rozwojowych, a środki, które są dostępne w konkursie - 350 mln zł do podziału - mogą otrzymać przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.



"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy nie tylko muszą mierzyć się z aktualnymi sutkami pandemii, ale również chcą zaplanować działanie rozwojowe. Postanowiliśmy dać więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków konkursowych. Jest o co walczyć, bo do podziału jest 35 milionów złotych dla inwestycji zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 milionów złotych dla pozostałych regionów" – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.



Resort wytłumaczył, że dofinansowanie można wykorzystać na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych - na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.



Dodał, że przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.



MFiPR zaznaczyło, że szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/.