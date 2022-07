MFW obniża oczekiwania wobec dalekowschodnich gospodarek

Prognoza dla regionu na 2022 r. została obniżona do 4,2 proc. To o 0,7 punktu procentowego mniej niż zakładała projekcja z kwietnia br. Równocześnie szacowany wynik jest zdecydowanie gorszy od ubiegłorocznego, kiedy to region Azji i Pacyfiku odnotował 6,5-proc. wzrost.

W dół poszła też projekcja na rok 2023. W tym przypadku MFW spodziewa się wzrostu rzędu 4,6 proc. wobec 5,1 proc. jakich oczekiwano w kwietniu.

Projekcja MFW zakłada, że chińska gospodarka, największa w tym regionie świata wzmocni swój PKB jedynie o 3,3 proc. podczas gdy przed trzema miesiącami mówiło się o wzroście na poziomie 4,4 proc. W 2023 r. dynamika powinna przyspieszyć do 4,6 proc., ale to i tak o 0,5 pp mniej niż wcześniej oczekiwano.

W uzasadnieniu korekty prognoz specjaliści MFW napisali, że zmaterializowały się niemal wszystkie zagrożenia o przed którymi ostrzegali już w kwietniowym raporcie.

Zaostrzone zostały warunki finansowania w związku z rosnącymi stopami procentowymi (w tym w USA), wzrosły koszty i ceny surowców oraz towarów w związku z wojną na Ukrainie, którą rozpoczęła 24 lutego Rosja, dodatkowo Chiny rozwijają się mniej prężnie niż wcześniej – napisano w dokumencie MFW.