MFW podwyższa prognozy wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy z nieco większym optymizmem patrzy w przyszłość. Wprowadzenie do użytku szczepionek przeciw Covid-19 to jeden z czynników jakie stanowiły podstawę do skorygowania prognoz gospodarczych na 2021 r., donosi Reuters.

Kristalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)fot. Bloomberg