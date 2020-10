Miedź najdroższa od ponad dwóch lat

Bieżący tydzień na rynku miedzi przynosi ciekawy rozwój wydarzeń za sprawą dużej siły strony popytowej. Cena miedzi w Stanach Zjednoczonych umocniła się bowiem powyżej bariery 3 USD za funt, a we wtorek wspięła się na nowe tegoroczne szczyty, przekraczając poziom 3,11 USD za funt. Tymczasem wczoraj notowania miedzi sięgnęły nawet okolic 3,20 USD za funt i dzisiaj rano poruszają się niewiele poniżej tego poziomu. Tym samym, cena miedzi znajduje się na najwyższym poziomie od czerwca 2018 roku, czyli od ponad dwóch lat.

Jak to możliwe, że w czasach trudności gospodarczych na świecie notowania miedzi radzą sobie tak dobrze? Faktem jest, że miedź wykorzystywana jest w mocno koniunkturalnych branżach, takich jak budownictwo czy transport. Otóż, w utrzymywaniu się dużego popytu na miedź pomagają Chiny.

Ostatnie dane makro z Chin były co prawda mieszane, ale kraj ten zapowiedział działania, które mogą przyczyniać się do zwiększania jego popytu na miedź. Państwo Środka ma w planach ogromne inwestycje w sieć energetyczną, co prawdopodobnie będzie wymagało ogromnych ilości miedzi. Natomiast w tym tygodniu pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego zatwierdzenia planu zwiększania strategicznych rezerw miedzi w Chinach.

Chiny importują aż 80% miedzi, którą konsumują, więc te założenia mają sens. W przyszłym tygodniu liderzy tego kraju spotykają się w celu przedyskutowania kolejnego planu pięcioletniego dla tamtejszej gospodarki – jeśli uwzględnią oni w nim zamiar skupu miedzi do rezerw strategicznych, to będzie to impuls wzrostowy dla notowań tego surowca.