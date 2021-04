Miedź najdroższa od prawie 10 lat

Cena miedzi idzie w górę, bo na rynku nasila się przekonanie o nadchodzącym wzroście popytu na metale, wynikającym z wychodzenia globalnej gospodarki z kryzysu spowodowanego przez pandemię.

- Jeśli chodzi o supercykl miedzi, to część „super” dzieje się właśnie teraz – powiedział Max Layton, dyrektor działu analizy rynku towarowego w Citigroup Global Markets. – Bycze perspektywy są napędzane przez dekarbonizację i jestem przekonany, że utrzyma się to przez następne trzy do czterech lat. Ale część „super” tego cyklu jest bardziej związana ze skalą globalnej stymulacji – dodał.