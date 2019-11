Między turkusem a folwarkiem

Z niektórymi modelami zarządzania spółkom nie jest po drodze. Sęk w tym, żeby wybrać najbardziej skuteczny

Już w starożytnej Grecji niewolnicy mogli skarżyć się na złe traktowanie przez pana. A czy we współczesnej Polsce pracownicy mogą bez konsekwencji narzekać na swój los? Jak zarządzane są firmy znad Wisły? Co zmienia się w stylach kierowania ludźmi? Czy polscy menedżerowie chętnie przestawiają stery na turkusowy biznes? O podejściu szefów do zarządzania zespołami mówili uczestnicy 10. Forum Rozwoju Mazowsza.