Mieszane zakończenie tygodnia na Wall Street

Dow Jones stracił 0,56 proc. i zamknął się z wynikiem 35,911.81 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,08 proc. do 4,662.85 pkt, a Nasdaq Composite o 0,59 proc. do 14,893.75 pkt.

Zwyżkowały 4 z 11 sektorów S&P 500. Liderem wzrostów była energia (+2,44 proc.), a spadków nieruchomości (-1,18 proc.).

JPMorgan, największy bank w USA pod względem aktywów, wykazał zysk i przychody, które przekroczyły szacunki, ale jego akcje spadły o 6,15 proc.

Akcje Citigroups staniały 1,25 proc. po tym, gdy bank przekroczył szacunki dotyczące przychodów, ale jednak 26-procentowy spadek zysków.

Jedynym pożyczkodawcą, którego walory zdrożały (+3,68 proc.), był Wells Fargo. Jego przychody okazały się wyższe od oczekiwań.

Czynnikami, który obok wyników banków wpłynął negatywnie na nastroje w trakcie piątkowej sesji, były spadek grudniowej sprzedaży detalicznej oraz pogorszenie nastrojów amerykańskich konsumentów w styczniu.

Akcje technologiczne zyskały na popularności i złagodziły straty na rynku. Zwyżkowały m.in. Alphabet (+0,64 proc.), Amazon (+0,57 proc.), Apple (+0,51 proc.), Intel (+1,38 proc.), Meta (+1,66 proc.), Microsoft (+1,77 proc.). Nvidia (+1,38 proc.) i Tesla (+1,75 proc.).

Pomimo informacji o podwyższeniu cen abonamentów w USA i Kanadzie, sesję na plusie zdołał zakończyć Netflix. Wzrost sięgnął 1,25 proc.

Cena ropy naftowej w USA wzrosła o 2,1 proc. do 83,82 USD za baryłkę. W ujęciu tygodniowym zdrożała o 6,2 proc. Złoto zakończyło piątkową sesję spadkiem o 0,3 proc. do 1816,50 USD za uncję, zaś cały tydzień wzrostem o 1,1 proc. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 8 punktów bazowych do 1,78 proc.