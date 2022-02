Początkowo ta platforma nieruchomościowa Desy Unicum miała zadebiutować 26 lutego, oferując 18 mieszkań trzech deweloperów. Plany jednak uległy zmianie.

– Podjęliśmy decyzję o przesunięciu pierwszej aukcji nieruchomości na późniejszy termin, ponieważ napotkaliśmy bardzo duże problemy związane z funkcjonowaniem naszej platformy pod kątem IT. Po analizie zapytań ze strony klientów chcemy też uwzględnić ofertę z rynku wtórnego już na pierwszej aukcji i rozszerzyć ofertę mieszkań z rynku pierwotnego. Biorąc pod uwagę też to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiedzieliśmy, że aukcję musimy przełożyć – mówi Przemysław Alberski, dyrektor zarządzający Desa Locum.