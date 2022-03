Niemcy, początkowo niechętne sankcjom wobec Rosji, obecnie stały się jednym z ich zagorzałych zwolenników.

Christian Lindner, fot. Bloomberg

- Presja na Władimira Putina musi być zwiększona do maksimum aby zakończyć tą wojnę tak szybko jak to możliwe. Dlatego jesteśmy gotowi do dalszych prac nad sankcjami – powiedział Lindner.

Minister finansów Niemiec przyznał, że sankcje będą uderzać także w Niemcy. Aby złagodzić ich skutki chce wprowadzić rabaty na paliwo.