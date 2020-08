Minister rolnictwa apeluje o przestrzeganie zaleceń sanitarnych w branży rolno-spożywczej

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował o przestrzeganie wytycznych GIS ws. epidemii w zakładach przetwórczych i gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników z zagranicy. Dodał, że kontrole gospodarstw rolnych ujawniają poważne niedociągnięcia.

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o konieczności przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. To ważne w sytuacji, gdy liczba zakażeń COVID-19 w Polsce wzrasta. Koronawirus występuje także w sektorze rolno-spożywczym, w szczególności w zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników z zagranicy!" - czytamy na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa.



Resort przypomniał, że ze względu na ważną rolę rolnictwa w bezpieczeństwie żywnościowym Polaków, minister zdrowia wyraził zgodę na wyjątki od przyjętych w innych działach gospodarki zasad bezpieczeństwa. Dotyczą one zatrudniania w gospodarstwach pracowników z innych krajów, możliwości pracy połączonej z kwarantanną na terenie gospodarstwa, a także zasad prowadzenia produkcji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.



"Do ministerstwa docierają jednak informacje, że niektórzy lekceważą zasady bezpieczeństwa. Niektóre zakłady przetwórcze nie respektują zasad organizacji pracy, która minimalizowałyby możliwość przenoszenia wirusa między pracownikami" - czytamy w komunikacie MRiRW.



Jak dodano, także w gospodarstwach rolnych kontrole przeprowadzane przez policję i inspekcję sanitarną "wskazują na poważne niedociągnięcia".



Resort wymienia, że wśród nich znajdują się: nielegalne zatrudnianie pracowników, nieprzestrzeganie zasady, że mogą przebywać oni w okresie kwarantanny wyłącznie na terenie gospodarstwa (z zachowaniem możliwości docierania do wszystkich pól będących składnikami gospodarstwa), kontaktowanie się przez pracowników z okolicznymi mieszkańcami, ale także złe warunki bytowe zatrudnionych osób. Minister podkreśla, że "takie praktyki nie mogą mieć miejsca".



"Minister rolnictwa apeluje o rozwagę i odpowiedzialność, a także przypomina, że niewypełnianie nałożonych przepisów sanitarnych podlega karze!" - wskazano.



Jak zaznaczono, "polskie rolnictwo – tak ważne dla całego społeczeństwa i z takim trudem walczące o pozytywny wizerunek w oczach świata – nie może być narażane na szwank przez niedbalstwo części uczestników łańcucha żywnościowego".



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 843 osób. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. W sumie zanotowano dotąd 51 tys. 167 zakażeń.