Minister rozwoju: blokada systemu finansowego Rosji cały czas jest nieszczelna

To, co się teraz dzieje w rosyjskiej gospodarce to skutek pierwszych reakcji wynikających z nałożenia sankcji przez tzw. świat zachodni, to blokada systemu finansowego SWIFT, ale należy podkreślić, że niestety cały czas jest nieszczelna - powiedział w niedzielę na antenie Polskiego Radia minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Jak powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, stawianie prognoz na najbliższe tygodnie jest bardzo ryzykowne. "Nie wiemy jak rozwinie się sytuacja na Wschodzie. Zachowanie Rosji jest kluczowe - od tego zależą rynki finansowe. Jestem umiarkowanym optymistą" - wskazał.