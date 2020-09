Ministerstwo Finansów proponuje przedłużenie zwolnienia z banderolowania

Przedłużenie do końca 2022 r. zwolnienia z banderolowania takich wyrobów akcyzowych jak importowane piwa, czy cygara przewiduje projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów. W innym projekcie dot. akcyzy przewidziano zwolnienie z akcyzy próbek m.in. płynu do e-papierosów.

W opublikowanym w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie, Ministerstwo Finansów proponuje nowelizację rozporządzenia z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.



Chodzi o przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Wskazano m.in. na piwa, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki oraz wyroby akcyzowe wyprodukowane poza Polską przeznaczone do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.



"Należy zaznaczyć, że powyższe wyroby od momentu wprowadzenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy były konsekwentnie zwalniane z banderolowania" - tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu do projektu.



Wyjaśniono, że zwolnienie z obowiązku banderolowania obejmuje grupę wyrobów, w stosunku do których interwencja państwa w postaci obowiązku oznaczania nie jest w chwili obecnej zasadna. Wskazano na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania, obciążające budżet państwa i podatników, trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy oraz stosunkowo niewielką skalę nielegalnego obrotu niektórymi wyrobami.



"Planowana data wejścia projektu rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2021 r., ponieważ obecnie obowiązujące zwolnienie przedmiotowej grupy wyrobów traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r." - dodano.



Inny opublikowany w poniedziałek projekt zakłada zwolnienie z akcyzy płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu. Chodzi o próbki tych produktów podlegające niszczeniu w trakcie prowadzonych badań tych wyrobów. Zmiana ma wejść w życie 1 października br.



Jak tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu, z dniem 1 lipca 2020 r. przestała obowiązywać zerowa stawka podatku akcyzowego przewidziana dla płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. W związku pandemią COVID-19, która spowodowała utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym związane z założeniem składu podatkowego, Minister Finansów rozporządzeniem z 30 czerwca 2020 r. zaniechał poboru podatku akcyzowego od tych wyrobów do 30 września 2020 r.