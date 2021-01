Mistrzowie triathlonu chcą pokonać mityczne bariery

Sportowcy będą musieli płynąć w tempie olimpijskiego medalisty na wodach otwartych, jechać rowerem 180 km w tempie najszybszych kolarzy Tour de France i przebiec maraton w czasie poniżej 2 godzin i 30 minut.

Czwórka najbardziej utytułowanych sportowców w historii triathlonu podejmie próbę przekroczenia granic ludzkich możliwości — pobicia rekordu mężczyzn i kobiet w triathlonie na dystansie Ironmana. Wyczynu podejmą się Alistair Brownlee, aktualny mistrz olimpijski, oraz Kristian Blummenfelt, rekordzista świata na dystansie pół-Ironmana. Będą się starali pobić aktualny rekord mężczyzn — 7 godzin, 35 minut i 39 sekund, pokonując dystans Ironmana w czasie poniżej 7 godzin.

Alistair Brownlee World Triathlon

Kristian Blummenfelt materiały prasowe

Towarzyszyć im będą Lucy Charles-Barclay, trzykrotna zdobywczyni drugiego miejsca na mistrzostwach świata w Ironmanie, oraz Nicola Spirig, dwukrotna medalistka olimpijska, które spróbują pokonać dystans w czasie poniżej 8 godzin, bijąc aktualny rekord kobiet należący do Chrissie Wellington — 8 godzin, 18 minut, 13 sekund aż o 18 minut i 18 sekund.

Lucy Charles-Barclay materiały prasowe

Aby złamać mityczne 7 i 8 godzin, sportowcy będą musieli płynąć w tempie olimpijskiego medalisty na wodach otwartych, jechać rowerem 180 km w tempie najszybszych kolarzy Tour de France ze średnią prędkością 51 km/h i przebiec maraton w czasie poniżej 2 godzin i 30 minut.

Nicola Spirig materiały prasowe

Próbie ustanowienia nowych rekordów świata wiosną 2022 r. patronuje Sebastian Kulczyk i jego Pho3nix Foundation.

— Misją projektu Pho3nix SUB7 i Pho3nix SUB8 jest inspirowanie ludzi na świecie poprzez testowanie granic ich fizycznych możliwości. Moją ambicją oraz celem Pho3nix Foundation jest stworzenie profesjonalnego systemu wspierania najbardziej utalentowanych sportowo dzieci, niezależnie od barier związanych z ich sytuacją materialną, społeczną czy miejscem zamieszkania — powiedział Sebastian Kulczyk.

Pho3nix Foundation wspiera najbardziej uzdolnione dzieci na świecie, dla których główną przeszkodą w realizacji sportowych marzeń i mistrzowskiej kariery są ograniczenia materialne. Prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych i społecznych, aby poprzez sport rozwijać w młodych ludziach pozytywne wartości, postawy i umiejętności.

Koordynatorem Pho3nix SUB7 i Pho3nix SUB8 jest Chris McCormack, były dwukrotny zwycięzca mistrzostw świata Ironman, a obecnie dyrektor generalny organizatora imprez — agencji Mana Sport and Entertainment Group.

— Projekt Pho3nix SUB7 i Pho3nix SUB8 daje ludziom przykład, że warto dążyć do realizacji wszystkich celów – i dużych, i małych. Zachęca też młodych ludzi do wykorzystywania sportu do samodoskonalenia się dla większego dobra. Gdyby Alistarowi lub Kristianowi udało się złamać granicę 7 godzin, a Nicoli lub Lucy 8 godzin, podniosłoby to tych wspaniałych zawodników do rangi gwiazd sportów wytrzymałościowych — powiedział Chris McCormack.