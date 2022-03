Moc instalacji solarnych na świecie przekroczyła właśnie 1 TW

Wyliczenia na podstawie danych BloombergNEF, dokonane przez PV Magazine pokazały, że łączna moc instalacji solarnych na świecie przekroczyła 1 TW we wtorek.

The Independent przypomina, że obecnie instalacje solarne dostarczają ok. 3,6 proc. potrzebnej elektryczności w Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii jest to 4,1 proc. BloombergNEF szacuje, że kontynuując obecny trend instalacje solarne będą dostarczać ok. 20 proc. elektryczności w Europie w 2040 roku.

fot. teerawutbunsom - stock.adobe.com

Miejscami, gdzie głównie następuje rozwój energetyki solarnej są Chiny, Europa i USA. Przypada na nie ponad połowa zainstalowanych mocy na świecie.

Rekordowo szybko rosła w 2021 roku ilość instalacji solarnych umieszczanych na budynkach mieszkalnych. Wysoką dynamikę zanotowano także w obszarze komercyjnych i przemysłowych systemów, pisze The Independent.