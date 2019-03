Moda na abonamenty

Comiesięczna opłata za kablówkę to standard. Comiesięczna opłata za dostawę maszynek do golenia — też. O modzie na abonamenty w każdej dziedzinie życia opowiada doktor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który na co dzień zajmuje się m.in. gospodarką dzielenia się

„PB”: Jak to się stało, że doszliśmy do etapu, w którym nie musimy już czegoś posiadać, bo po prostu kupujemy sobie do tego dostęp? Bartłomiej Biga: Podstawowa zmiana, która tutaj nastąpiła, to technologia. Gdybyśmy chcieli robić to samo wcześniej, to niby było to możliwe, ale koszty transakcyjne były tak wysokie, że nikt poważnie o tym nie myślał. Obecnie, dzięki głównie internetowi, jesteśmy w stanie przy bardzo niewielkich kosztach transakcyjnych wymieniać się czy współdzielić. To bardzo nam się spodobało. O współczesnej gospodarce rzeczywiście...