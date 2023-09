Morale niemieckich inwestorów idzie w górę, ale…

Drugi miesiąc z rzędu poprawiały się we wrześniu nastroje niemieckich inwestorów względem największej europejskiej gospodarki. Nadal pozostaje jednak na poziomie sugerującym poważne obawy o jej przyszłość, informuje Bloomberg.

Opracowywany przez instytut gospodarczy ZEW wskaźnik nastrojów wzrósł w oszacowaniu na wrzesień 2023 r. do -11,4 pkt z -12,3 miesiąc wcześniej, pozostając jednak poniżej długoterminowej średniej. Odczyt był nieznanie lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek do -15 pkt.

Istnieje przy tym ogromna rozbieżność miedzy oceną bieżącej sytuacji, a perspektywami. W porównaniu z poprawa tych drugi, inwestorzy bardzo negatywnie odnoszą się do aktualnej sytuacji, mierzący ją wskaźnik pogorszył się we wrześniu po raz kolejny, schodząc do -79,4 pkt. To najniższa wartość od trzech lat.

Ta sytuacja ukazuje niewielką poprawę oczekiwań dotyczących sytuacji gospodarczej Niemiec w ciągu najbliższych sześciu miesięcy – stwierdził ZEW.

Eksperci podkreślają, że Niemcy, bardziej niż inne rozwinięte gospodarki uzależnione od przemysłu, zmagają się ze spadkiem popytu na towary od czasu ponownego otwarcia się po pandemii i szokiem energetycznym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. Produkcja w drugim kwartale uległa stagnacji po recesji w poprzednich sześciu miesiącach.