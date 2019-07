Morawiecki: dla nas europejskość to zasobność polskich portfeli, a nie eksperymenty kulturowe

Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe - mówił w niedzielę w Stężycy (Pomorskie) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwracając się do uczestników pikniku rodzinnego zaznaczył, że łączą oni w sobie pragnienie lepszej, silniejszej, dostatniej Polski, z piękną polską kulturą i historią.



"To jest właśnie nasz program. Łączenie tego, co najlepsze z przeszłości, z tym, do czego dążymy - do Polski dostatniej, do Polski, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe. Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli" - mówił premier.