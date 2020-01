Morawiecki: ekspansja LOT-u napawa nas dumą

Ekspansja LOT-u napawa nas dumą, powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając przejęcie niemieckiej linii czarterowej Condor Air przez Polską Grupę Lotniczą.

Premier podkreślił, że w ciągu czterech lat LOT zwiększył liczbę przewożonych pasażerów z 4 do prawie 11 milionów. Morawiecki ocenił, że to "fenomenalny przyrost", który udało się uzyskać dzięki rozszerzeniu rynków między innymi o rynki Dalekiego Wschodu.



"LOT jest jak polska gospodarka" - powiedział Morawiecki. Dodał, że choć nie jest ona największa i trzeba nad nią "popracować", to jednak - zaznaczył - jest jedną z najdynamiczniej rozwijąjących się gospodarek, a OECD stawia ją na pierwszym miejscu wśród 36 innych gospodarek tej organizacji.



Premier powiedział, że cieszy go ekspansja polskich firm, bo - jak mówił - na tym polega budowa oszczędności krajowych i zmniejszanie uzależnienia od zagranicy.

"Awans naszego kraju do krajów dojrzałych, do rynków rozwiniętych (...) nie jest przypadkiem. Również polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne" - powiedział w piątek premier Morawiecki.



Linie wakacyjne Condor to - jak podkreślił - największe tego typu linie w Niemczech.

"Bardzo odważny, ale zarazem rozważny ruch Polskich Linii Lotniczych LOT" - podkreślił szef rządu.



"To dowód siły polskiej gospodarki" - zaznaczył.



Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro. Condor, to największa wakacyjna linia lotnicza w Niemczech; jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami.



Polska Grupa Lotnicza (PGL) w 100 proc. należy do Skarbu Państwa i jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. W skład PGL wchodzą LOT, LOT AMS, LS Airport Services.