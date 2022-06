Moskwa: kompleks Turów pokrywa ok. 7 proc. krajowego zużycia energii; zasila ok. 4,5 mln gospodarstw domowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kompleks Turów zasila ok. 4,5 mln gospodarstw domowych. Od 15 grudnia 2021 r. do 13 czerwca 2022 r. wyprodukowano w kompleksie 6288,6 GWh energii. To prawie 7 proc. krajowego zużycia energii - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna MoskwaAleksiej Witwicki / Forum