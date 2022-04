Można dbać o włosy w sposób przyjazny dla środowiska

Korzystanie z butelek wielorazowego użytku, ograniczenie spożywania mięsa, nadawanie przedmiotom drugiego życia i kupowanie mniej – to pierwsze kroki, by zacząć żyć ekologicznie. Nie są to jednak jedyne możliwości: zielone decyzje można podejmować nawet... pielęgnując włosy.

Ekologiczny styl życia z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Tę tendencję umocniła pandemia, w wyniku której wykreowały się nowe wzorce zachowań. Ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Według raportu Accenture „Konsument w nowej rzeczywistości. Moda. Uroda. Elektronika” z 2020 r. dla ponad 60 proc. badanych ma znaczenie sposób wytwarzania produktu, w tym zgodny z zasadami ochrony środowiska. Z kolei z badań firmy Ernst & Young Future Consumer Index przeprowadzonych w 2021 r. i dotyczących polskiego rynku wynika, że prawie co trzeci polski konsument identyfikuje się jako osoba stawiająca dobro Ziemi na pierwszym miejscu.

Ci, którzy poza planetą mają też na uwadze troskę o siebie i swój wygląd, z pewnością są na bieżąco z działaniami i deklaracjami marek beauty. Interesujące mogą być dla nich takie aspekty, jak zmniejszenie użycia plastiku czy ilości produkowanych odpadów przez firmy kosmetyczne, a także przechodzenie na model gospodarki obiegu zamkniętego, redukowanie emisji dwutlenku węgla i pozyskiwanie składników do produkcji kosmetyków ze zrównoważonych źródeł. To wszystko składa się na podejmowanie świadomych decyzji odnośnie do pielęgnacji skóry i włosów, a profesjonalne firmy fryzjerskie biorą to pod uwagę.

L’Oréal - Real Campus Paris: Przed wizytą w salonie fryzjerskim warto zrobić rozeznanie i wybrać ten, który działa ekologicznie. Andrew McLeish

Marki wchodzące w skład Grupy L’Oréal w latach 2013-20 zredukowały emisję dwutlenku węgla o 81 proc., a zużycie wody o 4 proc. Ulepszono też profil środowiskowy lub społeczny 96 proc. nowych bądź odnowionych produktów, a fabryka L’Oréal Warsaw Plant w Kaniach pod Warszawą zainwestowała w stację recyklingu wody, która odzyskuje teraz do 5500 m3 miesięcznie, co odpowiada 11 milionom półlitrowych butelek. L’Oréal Warsaw Plant ma się stać fabryką o zamkniętym obiegu – już teraz woda wykorzystywana do jej pracy trafia wyłącznie do produktu gotowego i jest używana w celach sanitarnych, natomiast pozostała woda stosowana w fabryce jest oczyszczana i wykorzystywana ponownie w zamkniętej pętli.

Zgodnie z zapoczątkowanym w 2020 r. programem „L’Oréal for the Future” Grupa ma zamiar podjąć więcej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Do 2025 r. ma się stać w 100 proc. neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Z kolei do 2030 r. 100 proc. formuł i opakowań produktów opatrzonych logotypami marek L’Oréal Professionnel Paris, Kérastase, Matrix, Biolage i Redken będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł, a żaden z nich nie będzie powiązany z wylesianiem. Mają również zostać podjęte kroki, które umożliwią konsumentom ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z użytkowania produktów L’Oréal o 25 proc. Grupa będzie dążyła także do tego, by 100 proc. wody potrzebnej do funkcjonowania jej fabryk było poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w obiegu.

Zrównoważony rozwój: Zgodnie z zapoczątkowanym w 2020 r. programem „L’Oréal for the Future” Grupa ma zamiar podjąć więcej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Do 2025 r. ma się stać w 100 proc. neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. materiały prasowe

Sięganie po kosmetyki wytwarzane w odpowiedzialny sposób to nie jedyna zielona decyzja, którą można podjąć w dziedzinie pielęgnacji. Również przed wizytą w salonie fryzjerskim warto zrobić rozeznanie i wybrać ten, który działa ekologicznie. Czym może się to objawiać? Prostymi, ale znaczącymi rozwiązaniami – np. takimi, jakie Marlena Błasik-Kasperek i Agnieszka Kawa wprowadziły w swoich salonach współpracujących z Grupą L’Oréal: Molequa w Lublinie i The Stylist w Rzeszowie. Mowa m.in. o energooszczędnych żarówkach, dużej liczbie kwiatów doniczkowych, segregowaniu odpadów i rezygnacji z jednorazowych akcesoriów fryzjerskich.

Plany: Do 2030 r. 100 proc. formuł i opakowań produktów opatrzonych logotypami marek L’Oréal Professionnel Paris, Kérastase, Matrix, Biolage i Redken będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł, a żaden z nich nie będzie powiązany z wylesianiem materiały prasowe

Branża może iść krok dalej i podjąć bardziej zaawansowane działania. Do innowacyjnych rozwiązań, które już są testowane i będą dostępne w salonach jeszcze w tym roku, należą słuchawki prysznicowe Giosa. Ich głowice z frakcjonowanym powietrzem są podobne do głowic wykorzystywanych w silnikach rakietowych i pozwalają na 10-krotne zmniejszenie rozmiaru kropli i zwiększenie prędkości przepływu wody. Dzięki temu ich stosowanie zwiększa oszczędność wody do 61 proc. Pionierskie są również narzędzia cyfrowe, takie jak aplikacja z paletami odcieni „Style My Hair PRO”, która wizualizuje zmianę koloru, eliminując jednocześnie konieczność drukowania materiałów.

Trendy: L’Oréal zapewnia, że już dziś oferuje fryzjerom i klientom kosmetyki, których formuły szybciej się spłukują czy takie, których opakowania powstały z materiałów z recyklingu w fabrykach neutralnych emisyjnie. materiały prasowe

– Chcemy wyznaczać kierunek branży, pracując nad formułami produktów, ich opakowaniami czy śladem środowiskowym naszej aktywności na rynku lokalnym. Fryzjerom i konsumentom już dziś oferujemy kosmetyki, których formuły szybciej się spłukują czy takie, których opakowania powstały z materiałów z recyklingu w fabrykach neutralnych emisyjnie – mówi Aleksandra Krukowska, dyrektorka marki L’Oréal Professionnel Paris, HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Zwrot ku ekologii to zdecydowanie pozytywny kierunek, jednak należy pamiętać, dlaczego ta tendencja powstała. Miało na to wpływ m.in. znaczące ocieplenie Ziemi, będąca efektem tego zmiana klimatu czy ekstremalne anomalia pogodowe. Z pewnością wiele osób zauważyło te zjawiska i zdaje sobie sprawę z ich konsekwencji. Odczują je obecne, ale przede wszystkim przyszłe pokolenia, dlatego tak ważne jest, by w codziennych wyborach decydować się na to, co mniej zaszkodzi planecie. Z pozoru mało znaczące decyzje pojedynczych ludzi mogą być tym, co zatrzyma postępujące zmiany. Dlatego najlepsze, co możemy zrobić, to małymi krokami zmieniać styl życia na bardziej ekologiczny i zachęcać do tego innych.

Okiem praktyka Podejmujmy świadome wybory Grzegorz Duży stylista fryzur, właściciel marki GD Cosmetics i salonu Grzegorz Duży Hair Salon materiały prasowe Dbanie o włosy w odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska sposób zaczyna się już na etapie świadomego wybierania kosmetyków. Kupowanie tylko tego, co jest naprawdę potrzebne, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów. Należy też zwrócić uwagę na opakowania. Najlepiej wybierać kosmetyki bez dodatkowych zabezpieczeń takich jak kartoniki czy folia. Ważne jest też, czy materiały, z których wykonano opakowanie, nadają się do ponownego przetworzenia. Przy wyborze grzebienia lub szczotki polecam produkty z drewna – poza środowiskiem zyskają na tym włosy. Przy myciu głowy należy zwrócić uwagę na ilość zużywanego szamponu i odżywki. Nabieranie do użycia tylko tyle, ile naprawdę potrzeba, pozwoli na znaczne ograniczenie liczby kupowanych kosmetyków. Dobrze też zakręcać wodę w trakcie mycia włosów, a odkręcać tylko do wypłukiwania piany po szamponie lub odżywki. Zalecam też ograniczenie używania suszarki – jeżeli nie musimy z niej korzystać, najlepiej pozostawić włosy, aby same wyschły. To też im wyjdzie na zdrowie.