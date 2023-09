MRiT: siedem polskich firm na targach branży półprzewodników w Tajpej

Siedem polskich firm z branży mikroelektroniki wzięło udział w prestiżowych targach Semicon Taiwan w Tajpej - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Odgrywamy coraz większą rolę w branży półprzewodników" - powiedział cytowany w informacji resortu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przypomniał, że kilka miesięcy temu amerykański Intel ogłosił decyzję o ulokowaniu w Polsce zakładu integracji i testowania półprzewodników, którego wartość inwestycji sięgnie ok. 4,6 mld dolarów. "Wzrośnie tym samym znaczenie Polski w globalnym łańcuchu dostaw sektora półprzewodników. Liczymy, że ta inwestycja zachęci także tajwańskie firmy do lokowania swoich inwestycji w Polsce. Mam nadzieję, że już wkrótce powstanie w naszym regionie nowy europejski hub mikroelektroniki" - wskazał minister.

Z kolei wiceminister Grzegorz Piechowiak w trakcie wystąpienia wyemitowanego na otwarciu polsko-tajwańskiego Seminarium Inwestycyjno-Biznesowego organizowanego podczas targów mówił, że Polska nie ogranicza się wyłącznie do zabiegania o tajwańskie inwestycje, lecz posiada także dojrzałe i innowacyjne przedsiębiorstwa, gotowe rozwijać wspólne projekty z tajwańskimi partnerami. "Nie mam wątpliwości, że przedsiębiorstwa, które zaprosiliśmy do udziału w targach, zaprezentują polską myśl techniczną z jej najlepszej strony" - powiedział.

Poinformowano, że na polskim stoisku, siedem firm działających w branży półprzewodników (CEZAMAT, Digital Core Design, Ensemble3, Fluence Technology, QNA Technology, VIGO Photonics, XTPL) prezentowało swoje produkty i usługi.

Dodano, że Seminarium Inwestycyjno-Biznesowe to jedno z wydarzeń towarzyszących targom Semicon Taiwan, które odbywały się od 6 do 8 września 2023 r w Tajpej. "Jest to w skali globalnej jedna z najważniejszych imprez targowych poświęconych branży półprzewodników. Jej gospodarzem jest branżowe stowarzyszenie SEMI, wspierane przez Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA) oraz tajwańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych" - wskazano.

Zaznaczono, że udział Polski w targach jest kolejnym krokiem na rzecz pogłębienia współpracy dwustronnej z tajwańskimi partnerami w dziedzinie mikroelektroniki. Od września 2022 r. funkcjonuje polsko-tajwańska grupa robocza ds. półprzewodników.

Półprzewodniki - jak wskazano w komunikacie - są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej. Telefony komórkowe, laptopy, konsole do gier, kuchenki mikrofalowe i lodówki działają z wykorzystaniem komponentów półprzewodnikowych, takich jak zintegrowane chipy, diody i tranzystory.

Światowe przychody z produkcji półprzewodników wyniosły w 2020 r. 466 mld dolarów i jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż technologicznych w XXI wieku.